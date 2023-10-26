Четверг, 26 октября, 2023
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Мужчина сжёг заживо сожительницу в Иркутской области

7info
Фото: МЧС

В Иркутской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, жестоко расправившегося с сожительницей.

На 53-летнего обвиняемого завели уголовное дело по пп. «д», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, преступление совершено вечером 15 июня 2023 года в квартире дома на улице Доковской в городе Вихоревка Братского района. Нетрезвый мужчина, во время ссоры с 57-летней сожительницей облил женщину бензином из канистры и поджёг.

Пострадавшая получила ожог 90% тела. Женщина скончалась в больнице.

Злоумышленник задержан сотрудниками полиции и следователями СК, помещен судом под стражу. Вину в совершенном преступлении признал.

Уголовное дело рассмотрит Иркутский областной суд.

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