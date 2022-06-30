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Четверг, 30 июня, 2022

Мужчина поймал ребёнка, упавшего с 12-го этажа

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7info

Мужчина поймал ребёнка, упавшего с 12-го этажа

В Якутске мужчина поймал ребенка, упавшего с 12-го этажа. Видео с моментом ЧП публикует 360.

Следователи начали проверку. Сообщается, что мальчик 5 лет, оставшийся дома без взрослых, залез на окно и полетел вниз. Внизу стояли мужчины с растянутым полотенцем, но поймал малыша другой человек. При падении ребёнок сломал ему руки.

Женщина-очевидец сообщила, что после произошедшего «ребенок лежал в полотенце, его постепенно положили в машину скорой и примерно через 30 минут уехали». На месте была мать мальчика.

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