Суббота, 23 сентября, 2023
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Мужчина облил бензином и поджёг бывшую девушку в Подмосковье

7info
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

В городе Серпухове Московской области мужчина облил бензином и поджёг бывшую девушку, пишет телеграм-канал Baza.

По данным источника, ЧП случилось рано утром 23 сентября. 49-летний уроженец Азербайджана узнал, что бывшая девушка не ночует дома, решил её проучить.

Бутылку с бензином и зажигалку изверг бросил на месте преступления.

Горящую девушку потушили очевидцы. Пострадавшей вызвали скорую помощь, девушка находится в местной больнице.

Мужчину ищут силовики. По факту нападения на женщину возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

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