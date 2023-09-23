Мужчина облил бензином и поджёг бывшую девушку в Подмосковье

В городе Серпухове Московской области мужчина облил бензином и поджёг бывшую девушку, пишет телеграм-канал Baza.

По данным источника, ЧП случилось рано утром 23 сентября. 49-летний уроженец Азербайджана узнал, что бывшая девушка не ночует дома, решил её проучить.

Бутылку с бензином и зажигалку изверг бросил на месте преступления.

Горящую девушку потушили очевидцы. Пострадавшей вызвали скорую помощь, девушка находится в местной больнице.

Мужчину ищут силовики. По факту нападения на женщину возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».