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Среда, 11 августа, 2021
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Мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой проверили на полиграфе

7info7
Мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой проверили на полиграфе
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Александра Логунова, мужа пропавшей в Рязани Елены Логуновой, проверили на полиграфе. Результаты испытания обнародовала ГТРК «Ока».

Тестирование показало, что мужчина не причастен к исчезновению жены. Александр рассказал, что в день пропажи Елены она уложила детей спать и отправилась по магазинам. Мужа она попросила позвонить ей тогда, когда дети начнут просыпаться.

Следователям уже удалось установить, что телефон Логуновой был вне зоны доступа с 10 утра. Как женщина выходила из дома, не зафиксировала ни одна камера.

Напомним, поиски Елены Логуновой длятся с 25 июля. Её ищут родные, полицейские волонтёры. Возбуждено уголовное дело. Следователи выдвинули несколько версий случившегося — убийство, похищение, собственная воля пропавшей.

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