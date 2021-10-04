Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой прошёл полиграф на Первом канале

Муж Елены Логуновой, а также его бабушка и отец приняли участие в передаче Первого канала «На самом деле», сообщают «Рязанские новости».

Эксперты шоу задавали вопросы Александру Логунову. С ним они обсудили его перемещения по городу в день, когда его жена пропала. Отмечается, что Логунов ездил на Михайловское шоссе, улицу Стройкова, Сысоевское кладбище. Мужчина заявил, что 25 июля не был в этих местах.

На шоу Александр сообщил, что в день пропажи Елены расспрашивал о ней людей рядом с ТЦ «Полетаевский». Отец Александра попросил прощения за сказанные некорректные слова о пропавшей. Бабушка Александра утверждает, что внук не причастен к пропаже жены. У неё появилось предположение, что у Елены был в юности роман.

Слова мужа пропавшей экспертов не убедили. Особое волнение при прохождении полиграфа он испытывал во время рассказов про кладбище.