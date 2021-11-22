Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказал о краже писем

Александр Логунов, муж пропавшей в июле рязанки Елены Логуновой, через своего адвоката Ивана Беззубцева заявил о пропаже предназначенных ему писем. Об этом сообщает 62инфо.

Беззубцев рассказал, что корреспонденция пропадала и раньше. Изымавшие письма люди попали на записи камер видеонаблюдения, ранее они не раз фигурировали в обсуждении исчезновения рязанки.

Юрист отметил, что речь идёт о письмах из правоохранительных органов, поступавших на имя его клиента. Логунов заметил, что ответы на запросы не приходят, хотя правоохранители сообщали об их отправке.

По данным СМИ, на видео попали женщина, похожая на частного детектива Екатерину Шумякину, и двое мужчин, похожих на участников телепередачи «Прямой эфир» от 12 ноября 2021 года.

В полицию написано заявление, направлены копии видеозаписей.