Можно ли надевать вещи покойника?

Многие предпочитать устарелые и ненужные вещи отдавать друзьям и знакомым. Однако среди них могут оказаться личные предметы покойных людей. Корреспондент «Вечерней Москвы» уточнил у журналиста Николь Кузнецовой, можно ли носить и оставлять себе личные вещи покойника.

Провидица успокоила: вопреки распространенному убеждению, вещи умерших и болеющих людей не обладают негативной энергетикой. У них нет свойства негативно влиять на нового владельца.

Единственная опасность, которая может исходить от личных вещей , — заразные заболевания.

– Рекомендуется избегать контакта с одеждой болеющего, но исключительно по медицинским показаниям, — сказала экстрасенс.

Кроме того, Кузнецова рассказала, что использовать вещи больного и умершего не рекомендуется с точки зрения психологии. Это может усугубить эмоциональное напряжение и боль от утраты.