Воскресенье, 12 ноября, 2023
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Может ли священник иметь светскую работу, рассказал митрополит Марк

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В рубрике «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопрос: «Может ли священник иметь вторую профессию и параллельно со служением работать на светской должности?

По словам Марка, такое совмещение вполне возможно. В качестве примера он приводит бывший Константинопольский экзархат русских приходов за границей. Там в сан священника полагали человека, имеющего хорошую работу.

— В западных реалиях не все приходы могли и могут содержать священника, — рассказал митрополит. — Священник работает на светской должности, в выходные и праздники совершает богослужения.

В России ситуация иная, многие приходы в состоянии обеспечить священника.

Случаи совмещения встречались и среди святых. Но не всякая работа совместима со служением. Священник может быть учителем, соцработником, программистом. Это вполне укладывается в церковные рамки.

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