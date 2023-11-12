В рубрике «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопрос: «Может ли священник иметь вторую профессию и параллельно со служением работать на светской должности?
По словам Марка, такое совмещение вполне возможно. В качестве примера он приводит бывший Константинопольский экзархат русских приходов за границей. Там в сан священника полагали человека, имеющего хорошую работу.
В России ситуация иная, многие приходы в состоянии обеспечить священника.
Случаи совмещения встречались и среди святых. Но не всякая работа совместима со служением. Священник может быть учителем, соцработником, программистом. Это вполне укладывается в церковные рамки.