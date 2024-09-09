Москву ожидает продолжение летнего тепла с температурой до +30 градусов

В Москве и Подмосковье сохраняется необычно тёплая погода, которая, по данным Гидрометцентра России, продлится до конца второй декады сентября. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Уже в начале недели температура достигнет +26…+28 градусов. Утром возможны прохладные условия с температурой до +3 градусов по области, что потребует дополнительной одежды для утренних активностей.

Во второй половине недели, начиная с 12 сентября, температура возрастёт до рекордных +30 градусов. В ночные часы воздух также останется тёплым, ожидаются показатели до +18 градусов. Осадков не прогнозируется.

Аналитики центра «Фобос» сообщают, что антициклон, расположившийся над Московской областью, продолжает оказывать влияние на погоду в Центральной России, способствуя проникновению сухих и тёплых воздушных масс с юга. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, несмотря на высокие температуры, жара в сентябре ощущается мягче, чем летом, за счёт более короткого светового дня и меньшей активности солнца.

В случае сохранения таких погодных условий сентябрь может стать самым тёплым за всю историю наблюдений.