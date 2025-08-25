Понедельник, 25 августа, 2025
16.1 C
Рязань
Новости России

Москвичкам назвали самые выгодные города для «бьюти-туризма»

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Московские девушки нашли оригинальный способ экономить на бьюти-услугах: они ездят в соседние города. Этот новый тренд получил название «бьюти-туризм», так как девушки совмещают отдых на выходных с уходом за собой. По данным SHOT ПРОВЕРКА, стоимость стрижки и окрашивания в регионах может быть в несколько раз ниже, чем в столице.

Чтобы составить карту самых выгодных направлений, телеграм-канал проанализировал цены на две популярные услуги — сложное окрашивание и стрижку на длинные волосы — в десяти городах, расположенных недалеко от Москвы. В каждом городе опросили по три салона, и вот что получилось.

Самые бюджетные города

Самыми бюджетными оказались Тула и Тамбов. В Туле стрижка в среднем стоит 1000 рублей, а сложное окрашивание — 3333 рубля. В Тамбове цены немного выше: 1733 рубля за стрижку и 3200 рублей за окрашивание.

На втором месте расположился Орёл. Здесь стрижка в среднем обойдётся в 1150 рублей, окрашивание — в 3900 рублей.

Замыкают тройку Ярославль и Липецк. В Ярославле стрижка стоит в среднем 1933 рубля, а сложное окрашивание — 4333 рубля. В Липецке за стрижку берут 1450 рублей, а за окрашивание — 4833 рубля.

Для сравнения, в Москве средняя цена на стрижку составляет 4100 рублей, а на сложное окрашивание — 12 500 рублей. Таким образом, поездка в Тулу позволяет сэкономить на окрашивании почти в четыре раза.

Среди других городов, где цены ниже столичных, оказались Смоленск (стрижка — 1566 рублей, окрашивание — 6166 рублей), Рязань (стрижка — 1800 рублей, окрашивание — 5500 рублей), Владимир (стрижка — 2066 рублей, окрашивание — 6466 рублей), Тверь (стрижка — 2233 рубля, окрашивание — 7000 рублей) и Нижний Новгород (стрижка — 2966 рублей, окрашивание — 7866 рублей).

Самые читаемые материалы

Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...

Последние новости

Происшествия

Рязанский пенсионер отдал 2,5 млн рублей, 11 тысяч долларов и 4 тысяч евро мошенникам

72-летнему рязанцу позвонили мошенники под видом сотрудника Роскомнадзора, злоумышленник убедил пенсионера передать курьеру все денежные накопления.
Общество

Рязанцам предлагают принять участие в розыгрыше билетов на фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

Пять счастливчиков получат по два пригласительных на четвертьфинал Лиги, который пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи.
Общество

Команда КВН «Айседора Дункан» готовится, как и всегда, удивлять Рязань

Это местная команда, вдохновлённая именем легендарной танцовщицы Айседоры Дункан. Участницы стремятся сочетать артистизм и интеллектуальный юмор в своих выступлениях.
Новости России

Обвиняемый в изнасиловании дочери уралец погиб на СВО до вынесения приговора

Пришло официальное письмо от военкомата. Пишут, что выполнял боевое задание и погиб, проявив стойкость и мужество.
Общество

Рязанские десантники выступили на Международном фестивале «Спасская башня»

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов.
Новости России

«Радиостанция Судного дня» снова повторила шифровки трёхлетней давности

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», продолжает удивлять.
Новости России

Депутат предложил приучать россиян к труду с самого детства

Это поможет им понять настоящую цену заработанных денег.
Экономика и бизнес

Более 5000 рязанских калинников продали на Национальном фестивале «Вкусы России»

Производители из Рязанской области приняли участие в четвертом Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который прошел в Москве.