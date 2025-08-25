Московские девушки нашли оригинальный способ экономить на бьюти-услугах: они ездят в соседние города. Этот новый тренд получил название «бьюти-туризм», так как девушки совмещают отдых на выходных с уходом за собой. По данным SHOT ПРОВЕРКА, стоимость стрижки и окрашивания в регионах может быть в несколько раз ниже, чем в столице.

Чтобы составить карту самых выгодных направлений, телеграм-канал проанализировал цены на две популярные услуги — сложное окрашивание и стрижку на длинные волосы — в десяти городах, расположенных недалеко от Москвы. В каждом городе опросили по три салона, и вот что получилось.

Самые бюджетные города

Самыми бюджетными оказались Тула и Тамбов. В Туле стрижка в среднем стоит 1000 рублей, а сложное окрашивание — 3333 рубля. В Тамбове цены немного выше: 1733 рубля за стрижку и 3200 рублей за окрашивание.

На втором месте расположился Орёл. Здесь стрижка в среднем обойдётся в 1150 рублей, окрашивание — в 3900 рублей.

Замыкают тройку Ярославль и Липецк. В Ярославле стрижка стоит в среднем 1933 рубля, а сложное окрашивание — 4333 рубля. В Липецке за стрижку берут 1450 рублей, а за окрашивание — 4833 рубля.

Для сравнения, в Москве средняя цена на стрижку составляет 4100 рублей, а на сложное окрашивание — 12 500 рублей. Таким образом, поездка в Тулу позволяет сэкономить на окрашивании почти в четыре раза.

Среди других городов, где цены ниже столичных, оказались Смоленск (стрижка — 1566 рублей, окрашивание — 6166 рублей), Рязань (стрижка — 1800 рублей, окрашивание — 5500 рублей), Владимир (стрижка — 2066 рублей, окрашивание — 6466 рублей), Тверь (стрижка — 2233 рубля, окрашивание — 7000 рублей) и Нижний Новгород (стрижка — 2966 рублей, окрашивание — 7866 рублей).