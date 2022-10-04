Вторник, 4 октября, 2022
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Москвич получил год условно за мошенничество с выплатами в Рязанской области

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Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

Рязанский суд признал жителя Москвы 1961 года рождения виновным в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Мужчина, фактически живя в столице, зарегистрировал двух сыновей в Спасском районе, после чего обратился в управление соцзащиты за ежемесячными выплатами детям, проживающим на территории подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С октября 2018 по декабрь 2021 года москвич незаконно получил почти 300 тысяч рублей.

— Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, — сообщает Следственный комитет.

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