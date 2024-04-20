Суббота, 20 апреля, 2024

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

Вечером пятницы, 19 апреля, на Земле началась мощная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории Солнечной астрономии.

По данным исследователей, в 19.30 регистрировалась минимальная магнитная буря класса G1. К 11 часам вечера произошло резкое усиление возмущений магнитного поля. На пике буря достигала третьего уровня по пятибалльной шкале.

Ночью возмущение магнитного поля пошло на спад. Тем не менее, в регионах России фиксировались сильные полярные сияния. В том числе и в Рязани.

С 3 часов ночи магнитосфера Земли была спокойной.

По данным учёных, прогноз на формирование новых вспышек на Солнце в ближайшие 2-3 дня остаётся на одном из самых высоких уровней с начала года.

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