Мошенники убедили рязанку зарабатывать на ставках на курсы валют

Прокуратура Клепиковского района провела проверку по сообщению местной жительницы о хищении денежных средств.

В июле 2025 года женщина зарегистрировалась на веб-сайте, где ей предложили зарабатывать на ставках на курсы валют. Последовав советам мошенника, она делала ставки и получила небольшую прибыль. Ей предложили вывести деньги, но под предлогом комиссии попросили перевести средства на телефонные номера.

Заявительница перевела с банковской карты 185 тысяч рублей, надеясь получить доход.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В ходе расследования были установлены лица, на счета которых поступили деньги. Это жители Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Нижнего Новгорода и Чувашской Республики.

Для защиты прав потерпевшей прокуратура направила в суд иски о взыскании с владельцев счетов сумм неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.