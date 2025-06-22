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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Новости России

Многодетная семья из Тюмени подхватила ротавирус в Сочи

Алексей Самохин

Отдых в Сочи обернулся больницей для семьи из Тюмени. Как рассказала туристка Екатерина, она, её супруг и четверо детей заразились ротавирусной инфекцией. Из пяти дней, запланированных на море, четыре они провели с высокой температурой и другими симптомами кишечной инфекции.

По словам женщины, к врачам им пришлось обращаться самостоятельно, так как скорая помощь не приезжала.

«Скорую мы ждали по восемь часов два дня подряд. Температура у детей держалась под 39, рвота — каждые полчаса. В конце концов мы просто поехали в больницу. Осмотр педиатра занял не больше 15 минут», — рассказала Екатерина в беседе с URA.RU.

В семье — четверо детей в возрасте от одного года до семи лет. Сначала заболели дети, затем вирус подхватили и родители. Женщина предполагает, что инфекцию могли «привезти» в отель другие туристы. Одна из возможных причин заражения — контакт с загрязнённой водой или поверхностями.

Всплеск кишечных инфекций летом — обычное явление, особенно в курортных зонах. Об этом предупреждают врачи.

«Ротавирус относится к группе острых кишечных инфекций. Он распространяется через рот — грязные руки, немытые продукты, воду из непроверенных источников, гаджеты и игрушки, которые могут быть заражены. Основные симптомы — рвота, диарея, высокая температура, слабость», — пояснила педиатр из Тюмени Виктория Макарчук.

Заболевание особенно опасно для маленьких детей. Обезвоживание может стать серьёзной проблемой. 

Специалисты рекомендуют туристам следить за личной гигиеной, не пить воду из-под крана, не покупать еду с рук и обязательно мыть фрукты перед употреблением. В случае заражения — обильное питьё, жаропонижающие и наблюдение врача. Самолечение при ротавирусе, особенно у детей, может быть опасным.

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