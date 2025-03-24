Младенческая смертность достигла исторического минимума в Рязанской области

В Рязанской области младенческая смертность достигла исторического минимума. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка Рязанской области Анжелика Евдокимова 24 марта. Комментарий публикует издательство «Пресса».

В области особенно уделяют внимание поддержке материнства и детства. Уже создана сеть многофункциональных семейных центров. Мерами поддержки семей пользуется 49 тысяч человек.

«На особом контроле вопросы охраны здоровья. В частности, на практике достигли исторического минимума младенческой смертности. В этом направлении продолжат работать», — отметила Евдокимова.

По словам уполномоченной по правам ребенка, в области уделяют внимание вопросам безопасности и образования. В учреждениях допобразования появились новые места и новые направления. Тысяча детей и подростков занимаются социально-активной деятельностью и патриотическими проектами.