Младенческая смертность достигла исторического минимума в Рязанской области

В Рязанской области младенческая смертность достигла исторического минимума. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка Рязанской области Анжелика Евдокимова 24 марта. Комментарий публикует издательство «Пресса».
В области особенно уделяют внимание поддержке материнства и детства. Уже создана сеть многофункциональных семейных центров. Мерами поддержки семей пользуется 49 тысяч человек.
По словам уполномоченной по правам ребенка, в области уделяют внимание вопросам безопасности и образования. В учреждениях допобразования появились новые места и новые направления. Тысяча детей и подростков занимаются социально-активной деятельностью и патриотическими проектами.