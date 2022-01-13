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Четверг, 13 января, 2022
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Мэрия Рязани ответила на просьбу вернуть на старый маршрут автобус № 82

7info

Администрация Рязани ответила на просьбу жительницы города вернуть на старый маршрут коммерческий автобус № 82. Об этом рязанка просила в комментариях на странице губернатора Николая Любимова.

«С 12 января автобусы маршрута № 82 следуют по измененному пути по улицам Высоковольтной, Татарской, через площадь Мичурина, по улице Есенина и Касимовскому шоссе до остановки „Мкр. № 1 (Д-П)“.

В район кардиологического диспансера жители микрорайона Приокский могут доехать без пересадки на автобусах маршрута № 30М3 до остановочного пункта „Черновицкая ул.“, расположенного в зоне пешеходной доступности. Либо с одной пересадкой в автобусы маршрутов № 23, 32М3, 49М2, 58М2, 62М2, 85М2 и троллейбусы маршрута № 5, проходящих через остановочный пункт „Кардиологический диспансер“.

При этом в автобусах № 21, 30М3, 75М2 и троллейбусах № 9,16, которые обслуживают микрорайон Приокский, существует льготный проезд и количество пересадок при поездках в них с оплатой льготными картами „Умка“ не увеличивает стоимость проезда.

Свои предложения и замечания по этому вопросу Вы можете направлять непосредственно в управление транспорта по тел: 29-78-07».

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