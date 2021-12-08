Мэрия Рязани объяснила, почему в часы пик не разрешён бесплатный проезд по платному путепроводу

Мэрия Рязани на странице губернатора Николая Любимова ответила на предложение рязанца пускать автомобили бесплатно по платному путепроводу в часы пик. По его мнению, это может помочь избежать образование пробок.

— Путепровод с установленным на нем оборудованием и прилегающие к нему дороги находятся в собственности ЗАО «ИК «РПД — Рязань», — говорится в сообщении мэрии. — По закону собственники частных автомобильных дорог сами принимают решение о правилах их использования.

Мы неоднократно направляли руководству ЗАО «ИК «РПД — Рязань» предложения по организации безвозмездного проезда по платному путепроводу в рабочие дни в часы пиковых нагрузок. К сожалению, пока соглашения с ЗАО «ИК «РПД — Рязань» нам не удалось достигнуть. Напомним, что возможен объезд платного путепровода.

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Мы планируем продолжить проработку вопроса увеличения пропускной способности по платному путепроводу с участием представителей регионального Минтранса, наших специалистов и ЗАО «ИК «РПД — Рязань».