Мэрия отчиталась о работах по уборке снега в Рязани 10 января.

Под особым контролем Дирекции благоустройства города в период снегопада остаются пешеходные зоны, тротуары, остановки общественного транспорта, лестницы и подходы к социальным объектам.

Пешеходные переходы расчищают во всех районах города. Со списком улиц, на которых произвели очистку, можно ознакомиться по ссылке.

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Ранним утром работники ДГБ вышли на уборку мостов и путепроводов на улицах Солнечной, Есенина, Циолковского, Чапаева, Горбатого моста, Приокского путепровода. Лестницы чистили на Лыбедском бульваре, площади Театральной, Новоселов (старый круг общественного транспорта), спуске с Касимовского шоссе, у Мясокомбината, площади Соборной, понтонном мосту в поселок Остров, 2-е Бутырки, Онкодиспансер, Березовой, Черновицкой, Полевой.

В ночь с 10 на 11 января подбор и вывоз снега будет осуществляться на улицах Новоселов, Ленина, Полонского, Первомайском проспекте, улице и площади Соборной, площади Ленина. Просим автомобилистов не парковать свои автомобили на обочинах указанных улиц. Также спецтехника выйдет на подметание и противогололедную обработку 203 улиц и 32 разворотных кругов общественного транспорта.

Администрация города просит жителей по возможности избежать поездок на личном транспорте до окончания сильных снегопадов и воспользоваться общественным транспортом.