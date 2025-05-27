Мэр Рязани Виталий Артёмов встретился с призерами всероссийской олимпиады школьников

В этом учебном году более 35 тысяч рязанских школьников приняли участие в школьном этапе всероссийских олимпиад. Около 6 тысяч из них прошли на муниципальный уровень, а свыше 1,5 тысячи стали победителями и призёрами. На региональном этапе отличились 387 учащихся, а 24 представителя Рязани вышли в финал всероссийского уровня, где 9 человек завоевали призовые места.

Мэр города Виталий Артемов встретился с одарёнными школьниками. В неформальной обстановке за чашкой чая они обсудили планы на будущее, выбор вузов и то, как участие в олимпиадах помогает в учёбе и жизни.

Особое впечатление произвело многоязычие ребят: они свободно общались на английском, испанском и даже китайском. Школьники предложили создать сборные команды для подготовки к олимпиадам по разным предметам — с собственной формой и сильным тренерским составом из лучших педагогов города.

«Наша задача не только в том, чтобы поддержать талантливых детей, но и в том, чтобы помочь каждому ребенку раскрыть свои способности, чувствовать себя в науке, спорте или общественной деятельности», — отметил Виталий Артемов