Мэр Рязани Сорокина проверила, как ремонтируют дворы в Октябрьском районе

8 июня глава администрации Елена Сорокина провела объезд дворовых территорий Октябрьского района Рязани, чтобы проверить, как там проводится ремонт. Дворы ремонтируют по программе «Формирование современной городской среды города Рязани».

У дома 24/38 по улице Трудовой, согласно контракту, предусмотрен ремонт дворового проезда, тротуара и части парковки. Подрядчик рассказал, что сейчас там делают разуклонку дороги и «валик» из асфальта. Это позволит уменьшить поток воды. Тротуар занизят для удобства передвижения маломобильных групп населения. Срок окончания работ – 5 августа, но планируется, что ремонт завершится раньше срока.

Во дворе дома 42 по улице Новоселов работы ведутся в хорошем темпе. Там уже заменили бортовой камень, защебенили дорогу. По проекту там появятся заасфальтированная дорожка, экопарковка. Этот проект – один из самых дорогостоящих среди проектов благоустройства дворовых территорий. Завершить благоустройство также планируют раньше срока.

Завершены работы у дома 5 по улице Советской Армии. Там установили бордюр, уложили асфальт. Во дворе дома 10 дорогу защебенили, установили бордюрный камень. Сейчас делают тротуар. Также здесь появится дорожка к детскому саду №112. Срок сдачи объекта – до 31 июля, но подрядчик планирует сдать его на следующей неделе. Также отмечено, что по обоим адресам появятся контейнерные площадки с твёрдым покрытием.

– Жители ждут позитивных перемен, поэтому работать надо слаженно, оперативно, на результат, – заявила Елена Сорокина в ходе осмотра объектов.

Отметим, в этом году в Рязани в программе «Формирование современной городской среды» участвуют 60 дворов. В них выполняются комплексные работы по благоустройству.