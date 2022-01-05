Мэр Рязани проверила работу коммунальных служб в праздничные выходные

5 января глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила, как в новогодние каникулы коммунальные службы вывозят мусор и убирают от снега дворовые территории.

В ходе рейда Сорокина осмотрела контейнерную площадку около дома №34 по улице Белякова. Там установлено 6 контейнеров, они обслуживают 5 деаятиэтажных домов. По мнению мэра, такого количества ёмкостей для накопления отходов недостаточно. Также необходимо увеличить размер площадки.

Во дворе дома №3 по улице Белякова контейнеры переполнены мусором. Крупный мусор вывозится с нарушением сроков. Префекту Московского района поручено взять эту территорию под контроль и проверить работу регионального оператора.

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По адресам улица Белякова, дом 4 и улица Забайкальской, дом 11 контейнерные площадки находятся в неудовлетворительном состоянии, мусорных баков недостаточно. Как пояснили представители управления энергетики и ЖКХ, в апреле с наступлением благоприятных погодных условий здесь оборудуют новые площадки, на которых будет увеличено количество емкостей для накопления отходов.

Двор у дома №24 по улице Белякова расчищен, а вокруг контейнерной площадки грязь и мусор. Глава администрации поручила привести территорию в порядок.

У дома №1 по улице Забайкальской контейнерная площадка благоустроена, находится в хорошем состоянии. Мусор, в том числе и крупногабаритный, вывезен.

– Площадки должны не просто отвечать всем требованиям и нормативам, но и выполнять свои непосредственные функции – выдерживать нагрузку и удовлетворять потребности жителей видеть перед собой ухоженную, опрятную дворовую территорию, – заявила Сорокина.

По сообщению пресс-службы мэрии, в рамках объезда обратили внимание на уборку снега на придомовых территориях и внутриквартальных проездах.

Так, на улице Забайкальской дорога почищена, а внутриквартальный проезд между домами 15 к. 1 и 15 к. 2 не убран. Елена Сорокина поручила МКУ «УДТ» и управлению ЖКХ выяснить, кто отвечает за эту территорию, и проконтролировать ее уборку.

По итогу объезда глава администрации поручила Дирекции благоустройства города скорректировать график грейдирования улиц Белякова и Забайкальской, повышенное внимание уделить очистке внутриквартальных проездов. Расчистку территорий выполнить до 7 января.