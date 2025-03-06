Митрополит Марк рассказал, можно ли радоваться во время Великого поста

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопрос, можно ли радоваться во время Великого поста.

По словам священника, радоваться и улыбаться можно, а вот смеяться стоит меньше. В евангелии нет упоминаний о том, что Господь смеялся.

— Радость должна быть ограниченной, разумной, тихой, спокойной, — отметил Марк. — Радость должна быть без чрезмерных проявлений, когда человек включает громкую музыку, начинает танцевать или чрезмерно употреблять спиртное.

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Везде должна быть мера, подчеркнул митрополит.