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Вторник, 8 июня, 2021
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Митрополит Марк объяснил, почему сейчас не проводятся массовые крестные ходы

7info
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопросы рязанцев в эфире программы «Образ» на епархиальном радио. 

Один из них касался массовых крестных ходов. Слушатель поинтересовался, почему в последнее время они не проводятся.

Священник выделил несколько причин. Первая из них – пандемия коронавируса. Массовое собрание людей грозит вспышкой заболевания. Также митрополит отметил, что перекрытие дорог вызывает у автомобилистов негативную реакцию. Ещё одна причина – занятость людей. Собрать горожан на рядовой крестный ход не так просто.

Священник сообщил, что крестные ходы в Рязанской епархии совершаются, но делается это в сельской местности.

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