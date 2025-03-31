Миронов призвал защитить россиян от некачественных импортных семян

Обезопасить граждан от некачественных импортных семян для подсобных хозяйств призвал председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов. «Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу», – заявил парламентарий.

«Каждый год на российском рынке складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом для огородов и подсобных хозяйств. Несмотря на существующие программы импортозамещения, российские граждане до сих пор зависят от поставок импортных семян. По оценкам экспертов, доля импорта достигает 80%, и большая часть имеет весьма сомнительное качество. Поставщики отлично всё знают, но всё равно продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи. При этом качественного отечественного посевного материала не хватает, и эту проблему надо решать», – рассказал политик.

«Для миллионов российских граждан собственный огород и дачное подсобное хозяйство уже многие годы компенсирует низкие зарплаты и пенсии. Поэтому продажу гражданам некачественных семян и посадочного материала нужно рассматривать как угрозу социальной стабильности и национальной безопасности России, – отметил лидер СРЗП. – И дело здесь не только в низкой урожайности. Где гарантия, что под видом качественного и плодоносного гибрида российским потребителям не подсовывают мину замедленного действия? Генно-модифицированное оружие, которое ударит по здоровью граждан лет через 5–10? К тому времени никто толком не вспомнит и не узнает, откуда появилась проблема со здоровьем у целого поколения жителей нашей страны».

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«Призываю организовать проверку продукции крупных оптовиков, занимающихся поставками семян в розницу, а также увеличить господдержку российских семеноводов и ускорить реализацию программ производства отечественных семян», – заключил Сергей Миронов.