Минздрав создал в телеграм чаты для ответов на вопросы рязанцев

Минздрав Рязанской области создал чаты в телеграм для ответов на вопросы рязанцев, сообщает пресс-служба ведомства.

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Отдельный чат для жителей Рязани, отдельный для районов. Работают с 1 апреля.

Основные вопросы: проблемы с записью на приём к врачу, вызовом врача на дом, очереди в поликлиниках, запись на обследование и тестирование. Сотрудники скорой помощи не включены в беседы.

В чатах не обсуждают цены на лекарства, диагнозы пациентов, вопросы лечения, госпитализации.

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Чаты созданы в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Активны 6 дней недели, кроме воскресенья, с 8 до 20 часов.