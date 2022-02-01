Минздрав ответил на вопросы о работе поликлиник в Рязани

Минздрав ответил на вопросы РИА «7 новостей» об организации работы поликлиник в связи с временным прекращением планового приёма специалистов из-за коронавируса.

Нас интересовало:

Что делать людям, у которых на этот период талоны к специалистам? Они сохранятся или пропадут? Как быть людям, которым необходимо лекарство. Например, инсулин. Его могут и терапевты выписать, но придётся стоять в общей очереди с заразившимися коронавирусом. Раньше работали волонтёры, доставлявшие лекарства, будут ли сейчас?

Вот что на это ответили в пресс-службе Минздрава Рязанской области:

Приём по талонам будет перенесен на более позднее время, когда улучшится эпидситуация. Экстренно можно обращаться.

С выпиской льготных лекарств все, как обычно, рецепты оставляют терапевты в аптечном пункте, пациенты их отоваривают.

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Волонтеры по-прежнему будут помогать.

В поликлинике 11-й больницы корреспонденту РИА «7 новостей» рассказали, что бесплатные лекарства будут выписывать централизованно. Заявки на получение необходимо оставить, позвонив по номеру: 32-04-59. Карта больного должна находиться в регистратуре. После этого медики оформят рецепт и сообщат, как можно получить лекарство.

Как обстоят дела в вашем медицинском учреждении, уточняйте на месте.