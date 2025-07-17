Минтранс рассказал о ходе строительства нового моста через Оку в Рязани

В Рязанской области реализуется один из ключевых инфраструктурных проектов — строительство моста через реку Оку протяжённостью 5,8 км. Проект осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и получил поддержку Президента Российской Федерации, сообщает сайт Минтранса Рязанской области.
По поручению губернатора региона Павла Малкова проектирование началось в августе 2023 года. В прошлом году был подготовлен проект моста, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Контракт на строительство заключён в марте 2025 года, в июне выдано разрешение на проведение работ.
Характеристики и схема подключения
Мостовой переход является региональным объектом и будет интегрирован в существующую сеть автомобильных дорог.
Съезды с развязки будут вести:
с одной стороны — к трассе Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово,
с другой — к дороге Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш.
Ход строительства
С 15 июня подрядная организация приступила к подготовительным работам:
На правом берегу (в районе села Дядьково):
выполняется снятие растительного слоя;
началась отсыпка насыпи дорожной части;
ведётся устройство временной дороги;
произведено погружение пробных свай моста через ручей Быстрец.
На левом берегу (возле села Дубровичи):
проводится вырубка зелёных насаждений;
осуществляется подвоз железобетонных плит для временных дорог;
начато обустройство строительного городка;
выполнено погружение пробных свай путепровода на пересечении с автодорогой «Рязань – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш».
Фото: Минтранс Рязанской области