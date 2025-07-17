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Транспорт и дороги

Минтранс рассказал о ходе строительства нового моста через Оку в Рязани

Алексей Самохин
Фото: Минтранс Рязанской области

В Рязанской области реализуется один из ключевых инфраструктурных проектов — строительство моста через реку Оку протяжённостью 5,8 км. Проект осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и получил поддержку Президента Российской Федерации, сообщает сайт Минтранса Рязанской области.

По поручению губернатора региона Павла Малкова проектирование началось в августе 2023 года. В прошлом году был подготовлен проект моста, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Контракт на строительство заключён в марте 2025 года, в июне выдано разрешение на проведение работ.

Характеристики и схема подключения

Мостовой переход является региональным объектом и будет интегрирован в существующую сеть автомобильных дорог.

Съезды с развязки будут вести:

с одной стороны — к трассе Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово,

с другой — к дороге Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш.

Ход строительства

С 15 июня подрядная организация приступила к подготовительным работам:

На правом берегу (в районе села Дядьково):

выполняется снятие растительного слоя;

началась отсыпка насыпи дорожной части;

ведётся устройство временной дороги;

произведено погружение пробных свай моста через ручей Быстрец.

На левом берегу (возле села Дубровичи):

проводится вырубка зелёных насаждений;

осуществляется подвоз железобетонных плит для временных дорог;

начато обустройство строительного городка;

выполнено погружение пробных свай путепровода на пересечении с автодорогой «Рязань – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш».

Минтранс рассказал о ходе строительства нового моста через Оку в Рязани Контракт на строительство заключён в марте 2025 года, в июне выдано разрешение на проведение работ.
Минтранс рассказал о ходе строительства нового моста через Оку в Рязани Контракт на строительство заключён в марте 2025 года, в июне выдано разрешение на проведение работ.
Минтранс рассказал о ходе строительства нового моста через Оку в Рязани Контракт на строительство заключён в марте 2025 года, в июне выдано разрешение на проведение работ.

Фото: Минтранс Рязанской области

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