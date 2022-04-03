Минобороны РФ назвало очередной провокацией фото и видео из города Буча

Министерство обороны РФ выступило с заявлением после появления фотографий и видео, свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области. Эти материалы ведомство назвало очередной провокацией.

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Военные заявили, что во время нахождения российский войск в городе ни один мирный житель не пострадал от их действий. В то же время привезено 452 тонны гуманитарной помощи.

Люди могли пользоваться сотовой связью, свободно передвигались по городу. Выезды из него не блокировались.