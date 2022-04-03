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Воскресенье, 3 апреля, 2022

Минобороны РФ назвало очередной провокацией фото и видео из города Буча

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Минобороны РФ назвало очередной провокацией фото и видео из города Буча

7info

Министерство обороны РФ выступило с заявлением после появления фотографий и видео, свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области. Эти материалы ведомство назвало очередной провокацией.

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Военные заявили, что во время нахождения российский войск в городе ни один мирный житель не пострадал от их действий. В то же время привезено 452 тонны гуманитарной помощи.

Люди могли пользоваться сотовой связью, свободно передвигались по городу. Выезды из него не блокировались.

— Хотим особо отметить, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции, — заявило Минобороны РФ.

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