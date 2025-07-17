Министр назвал строящуюся школу в Семчино в Рязани рисковым объектом

Строящуюся школу в микрорайоне Семчино в Рязани признали рисковым объектом, однако работы там продолжаются. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Марат Султанов во время «правительственного часа» в облдуме, пишет «МедиаРязань».

— Ситуация с этой школой необычная, потому что строится она по нестандартной схеме — по концессионному соглашению с компанией «ПроШкола». Эта модель уже, откровенно говоря, себя дискредитировала. И не только у наших соседей — в некоторых регионах дела обстоят ещё хуже. Проблема в том, что в основе этой модели лежит процентная ставка, и её изменения сильно влияют почти на все управленческие решения, — пояснил министр.

Он добавил, что вопрос строительства находится на контроле у регионального правительства. Подрядчик увеличил количество рабочих и ускорил темпы строительства.

Ранее стало известно, что при проверке Госстройнадзор Рязанской области выявил нарушения на объекте капитального строительства.