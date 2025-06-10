Вторник, 10 июня, 2025
19.2 C
Рязань
Фото: vk.com/press_center_arbitr
ПроисшествияГлавные новости

При строительстве новой школы в Семчино выявили грубые нарушения

Алексей Самохин

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении к административной ответственности руководителя проекта Рязанского филиала ФАУ «РосКапСтрой» Баранова Г.Б. за нарушение обязательных требований при строительстве школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино г. Рязани. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

ФАУ «РосКапСтрой» выступает техническим заказчиком по объекту капитального строительства. Баранов Г.Б. назначен уполномоченным представителем учреждения и ответственным за строительный контроль на объекте.

В ходе выездной проверки Государственная инспекция строительного надзора Рязанской области выявила ряд нарушений, среди которых:

толщина бетонной подготовки под фундаментную плиту составила 90 мм при проектных 100 мм;

фундаментная плита не обеспечена необходимым армированием для восприятия нагрузок;

в подвале зафиксированы механические повреждения фундаментной плиты с оголением арматуры;

обнаружены несоответствия габаритов колонн проектным решениям;

снижена несущая способность колонн и стен подвала на проектные нагрузки;

выявлены превышения допустимых отклонений железобетонных колонн от вертикали.

На основании выявленных нарушений был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ. Административный орган обратился в Арбитражный суд Рязанской области для привлечения Баранова Г.Б. к ответственности.

Суд пришёл к выводу, что в действиях (бездействии) руководителя проекта имеются признаки правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.4 КоАП РФ. Замена штрафа на предупреждение признана невозможной, поскольку выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью граждан.

В результате суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

На момент публикации пресс-релиза решение суда не вступило в законную силу.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Происшествия

Три человека погибли, один получил многочисленные переломы: ДТП в Рязанской области

В ДТП погибли 3 человека, еще один получил многочисленные переломы рук и ног.
Интересное

Нумерологи назвали «нехорошие» номера квартир. А ваша — в списке?

Нумерологи бьют тревогу: некоторые номера квартир, по их мнению, таят в себе скрытую угрозу, превращая уютное жилище в рассадник болезней и несчастий.
Администрация

Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году

На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Новости России

«МК»: Россия пойдет на беспрецедентный шаг из-за отказа Украины забирать тела военных

Минобороны России может пойти на беспрецедентный шаг из-за отказа...
Общество

16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов.

Последние новости

Правительство

«Народный контроль» проверил спортшколу «Локомотив»

«Народный контроль» оценил территорию и состояние здания, стадион, внутренние помещения, качество услуг. В числе положительных моментов были отмечены: наличие урн, парковок, шлагбаума, работающее видеонаблюдение.
Происшествия

Наркоторговца с приятелем наркоманом задержали в центре Рязани

Подозреваемые были задержаны около площади Победы. При личном досмотре у каждого из них были обнаружены свертки с синтетическим наркотиком.
Транспорт и дороги

Благодаря нацпроекту Рязань получит ещё 14 троллейбусов

Павел Малков подчеркнул, что региональный автопарк автобусов и троллейбусов серьезно обновился благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Новости России

Атака будет внезапной: эксперт рассказал об ударе «Орешником» по Украине

Кроме "Орешника", у России есть и другое неядерное оружие. Летняя кампания уже началась и продолжается
Новости России

Официально: Ночью нанесён массированный удар по Киеву

Атаке подверглись предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности
Новости России

В Госдуме обсуждают повышение НДФЛ до 35% для одной категории россиян

Речь идёт не о всеобщем повышении налогов, а только о введении более высокой ставки для сверхвысоких доходов.
Общество

Студенты из Рязанской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

В этом году в ней приняли участие 185 610 студентов из 89 регионов страны, соревнуясь в 71 направлении.
Власть и политика

Рязанские единороссы сформировали список на выборах в Рязанскую облдуму

Общеегиональную тройку возглавил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии Павел Малков.