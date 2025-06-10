При строительстве новой школы в Семчино выявили грубые нарушения

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении к административной ответственности руководителя проекта Рязанского филиала ФАУ «РосКапСтрой» Баранова Г.Б. за нарушение обязательных требований при строительстве школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино г. Рязани. Об этом сообщила пресс-служба суда.

ФАУ «РосКапСтрой» выступает техническим заказчиком по объекту капитального строительства. Баранов Г.Б. назначен уполномоченным представителем учреждения и ответственным за строительный контроль на объекте.

В ходе выездной проверки Государственная инспекция строительного надзора Рязанской области выявила ряд нарушений, среди которых:

толщина бетонной подготовки под фундаментную плиту составила 90 мм при проектных 100 мм;

фундаментная плита не обеспечена необходимым армированием для восприятия нагрузок;

в подвале зафиксированы механические повреждения фундаментной плиты с оголением арматуры;

обнаружены несоответствия габаритов колонн проектным решениям;

снижена несущая способность колонн и стен подвала на проектные нагрузки;

выявлены превышения допустимых отклонений железобетонных колонн от вертикали.

На основании выявленных нарушений был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ. Административный орган обратился в Арбитражный суд Рязанской области для привлечения Баранова Г.Б. к ответственности.

Суд пришёл к выводу, что в действиях (бездействии) руководителя проекта имеются признаки правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.4 КоАП РФ. Замена штрафа на предупреждение признана невозможной, поскольку выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью граждан.

В результате суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

На момент публикации пресс-релиза решение суда не вступило в законную силу.