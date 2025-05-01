Мигранта лишили гражданства РФ и выслали из страны после конфликта в Липецке

Выходец из одной из стран Центральной Азии лишён гражданства России за участие в межнациональном конфликте в Липецке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«По инициативе ФСБ РФ, органы МВД прекратили гражданство России жителю Липецкой области, уроженцу одной из республик Центральной Азии», — заявили в ЦОС.

Этот иностранец получил российское гражданство в марте 2024 года на основании того, что у него есть ребёнок — гражданин РФ. В сентябре 2024 года он вместе с другими людьми стал инициатором конфликта на межнациональной почве с жителями Липецка.

Реклама

«Во время словесной перепалки мужчина высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично оскорблял граждан России нецензурной бранью, демонстрировал нож и угрожал расправой», — уточнили в ЦОС.

В ходе совместной операции сотрудников ФСБ и МВД участник конфликта был задержан и привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу, с использованием нецензурной брани и оскорбительным поведением в общественном месте). Ему назначили административный арест на 7 суток.

После лишения гражданства мигрант депортирован на родину.

«По решению управления по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области ему запрещён въезд в Россию сроком на 50 лет», — добавили в ЦОС.