«Меня посадят»: убившая дочь жительница Подмосковья отправила мужу два сообщения

Жительница Воскресенска после убийства пятилетней дочери отправила мужу два сообщения, пишет «МК».

Трагедия произошла в 8 июня. Предположительно, 39-летняя женщина страдала затяжной депрессией. Утром она проводила мужа на работу. Перед уходом он попросил супругу «не трепать себе и ему нервы».

Когда женщина и дочь остались наедине, злоумышленница накинула на шею ребенка пояс от халата и начала душить. Когда жертва потеряла сознание, мать взяла нож и добила ее одним ударом.

Вскоре она пришла в себя и сообщила мужу в мессенджере о случившемся, обвинив в трагедии его.

«Я вызвала полицию. Меня посадят», — гласило второе сообщение.

Подозреваемая задержана, возбуждено дело по статье «Убийство».