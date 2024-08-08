Дмитрий Медведев прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

По его словам, среди этих причин можно выделить желание продемонстрировать остатки своих сил перед хозяевами, чтобы получить дополнительную финансовую и военную поддержку. Также была предпринята попытка ослабить наши боевые позиции на основной линии противостояния, перебросив часть сил в Курск и Белгород. Кроме того, временно удалось представить неудачу как успех.

Из произошедшего необходимо извлечь серьёзный урок и выполнить обещание начальника Генерального штаба В. Герасимова Верховному Главнокомандующему — беспощадно разгромить и уничтожить противника, уверен Медведев.

Есть ещё одно важное политическое и правовое последствие произошедшего. По мнению политика, с этого момента специальная военная операция должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов, а возможность и необходимость идти на земли пока ещё существующей Украины. Мы можем и должны продвигаться до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в виде признаваемых кем-то границ Украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить открыто, без стеснения и дипломатических условностей.

Террористическая операция бандеровцев должна снять все табу с этой темы. Пусть это осознают все, включая английских «ублюдков»: мы остановимся только тогда, когда посчитаем это приемлемым и выгодным для себя.

Светлая память погибшим — военным и гражданским, всем, кто попал под шквальный огонь неонацистов. Лучшая память о них — это тщательно продуманное возмездие. Пожелаем скорейшего выздоровления всем раненым.