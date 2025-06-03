Возмездие неизбежно: Медведев обратился к тем, кто переживает

Дмитрий Медведев обратился к тем, кто переживает и ждёт возмездия. Пост политик опубликовал 3 июня в телеграм-канале.

Очевидно, он пишет для людей, которые ожидают ответных ударов России после атак на военные аэродромы, в том числе и в Рязани.

— Переживать нужно — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно, — уверен Медведев.

Он обращает внимание, что российские вооружённые силы продолжают наступление.

— Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, — исчезнут, — отмечает политик.

Ещё один акцент на переговорах в Стамбуле. Медведев считает, что они «нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован».