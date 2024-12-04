МЧС предупредило жителей Рязанской области об опасных погодных условиях 4 декабря

Региональное управление МЧС России опубликовало метеопредупреждение для рязанцев.
По данным Гидрометцентра Рязанской области, днем 4 декабря и до конца суток ожидаются:
- Гололед на отдельных участках,
- Гололедица на дорогах,
- Небольшие осадки в виде мороси, мокрого снега или снега.
Рекомендации от МЧС:
- Водителям:
- Соблюдайте скоростной режим и увеличьте дистанцию между автомобилями.
- Будьте особенно осторожны при движении по мостам, эстакадам и затенённым участкам дорог.
- Жителям:
- В случае отключения электроэнергии не используйте открытый огонь для освещения (например, свечи). Это может привести к пожару.
- При использовании печей или электронагревательных приборов строго соблюдайте правила их эксплуатации. Убедитесь, что оборудование находится в исправном состоянии.
Будьте внимательны и осторожны! Погодные условия могут значительно усложнить движение и повседневные дела.