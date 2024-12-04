Среда, 4 декабря, 2024
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МЧС предупредило жителей Рязанской области об опасных погодных условиях 4 декабря

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Алексей Самохин
Изображение: AI

Региональное управление МЧС России опубликовало метеопредупреждение для рязанцев.

По данным Гидрометцентра Рязанской области, днем 4 декабря и до конца суток ожидаются:

  • Гололед на отдельных участках,
  • Гололедица на дорогах,
  • Небольшие осадки в виде мороси, мокрого снега или снега.

Рекомендации от МЧС:

  1. Водителям:
    • Соблюдайте скоростной режим и увеличьте дистанцию между автомобилями.
    • Будьте особенно осторожны при движении по мостам, эстакадам и затенённым участкам дорог.
  2. Жителям:
    • В случае отключения электроэнергии не используйте открытый огонь для освещения (например, свечи). Это может привести к пожару.
    • При использовании печей или электронагревательных приборов строго соблюдайте правила их эксплуатации. Убедитесь, что оборудование находится в исправном состоянии.

Будьте внимательны и осторожны! Погодные условия могут значительно усложнить движение и повседневные дела.

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