МЧС предупредило жителей Рязанской области об опасных погодных условиях 4 декабря

Региональное управление МЧС России опубликовало метеопредупреждение для рязанцев.

По данным Гидрометцентра Рязанской области, днем 4 декабря и до конца суток ожидаются:

Гололед на отдельных участках,

на отдельных участках, Гололедица на дорогах,

на дорогах, Небольшие осадки в виде мороси, мокрого снега или снега.

Рекомендации от МЧС:

Водителям: Соблюдайте скоростной режим и увеличьте дистанцию между автомобилями.

Будьте особенно осторожны при движении по мостам, эстакадам и затенённым участкам дорог. Жителям: В случае отключения электроэнергии не используйте открытый огонь для освещения (например, свечи). Это может привести к пожару.

для освещения (например, свечи). Это может привести к пожару. При использовании печей или электронагревательных приборов строго соблюдайте правила их эксплуатации. Убедитесь, что оборудование находится в исправном состоянии.

Будьте внимательны и осторожны! Погодные условия могут значительно усложнить движение и повседневные дела.