Материнский капитал на обучение детей направили 700 семей в Рязанской области

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Рязанской области одобрило 715 заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на образование детей. На оплату этих услуг было направлено свыше 50,1 миллиона рублей.

Распорядиться средствами на детский сад или обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, на которого получен сертификат. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно только после достижения трехлетнего возраста ребенка, на которого получен сертификат. И в том, и в другом случае использовать средства можно на любого из детей в семье. На дату начала обучения ребенок должен быть младше 25 лет.

Организация либо индивидуальный предприниматель, которым планируется перечислить средства, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Направить средства материнского капитала можно как на образование, так и на содержание, присмотр и уход за ребенком. Также оплатить средствами материнского капитала можно проживание и коммунальные услуги в общежитии в период обучения.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в личном кабинете на портале Госуслуг, а также лично в ближайшей клиентской службе Отделения Социального фонда России по Рязанской области или МФЦ. После одобрения Отделение СФР перечисляет средства в течение 5 рабочих дней.