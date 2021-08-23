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Вторник, 24 августа, 2021
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Мать погибшего под Рязанью солдата рассказала о последнем разговоре с ним

7info
Мать погибшего под Рязанью солдата рассказала о последнем разговоре с ним

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Мать 18-летнего Алексея Руди, солдата-срочника, найденного повешенным под Рязанью, рассказала «Вести Воронеж» о последнем разговоре с сыном.

По словам женщины, телефонный звонок длился всего 19 секунд. Алексей обещал позвонить на следующий день, так как был очень занят. В трубке было слышно много посторонних голосов. Больше с сыном женщина не общалась.

Руди призван из Воронежской области в тульское подразделение ВДВ. В Рязань десантники прибыли на учения, по данным СМИ, они могли участвовать в международных Армейских военных играх.

Родители считают, что молодого человека убили. Военные пока не дали официальных комментариев.

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