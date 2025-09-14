Массовый рейд «Русской общины» прошёл в Люберцах — Baza

Вечером в субботу, 13 сентября, в подмосковных Люберцах прошел необычный рейд. Около сотни мужчин в черном, представляющих «Русскую общину», молча прогулялись по окрестностям жилого комплекса «Самолет». Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Сами активисты не анонсировали мероприятие в своих соцсетях/ Обычно подобные рейды направлены на поддержание порядка и профилактику правонарушений.

Жители ЖК, судя по комментариям в местных чатах, отнеслись к происходящему с пониманием. Для них это не первый подобный рейд, и, по их словам, такие мероприятия помогают снизить уровень криминала в районе.

Местные отмечают, что после прогулок «общинников» в их окрестностях становится заметно спокойнее.