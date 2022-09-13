Масочный режим вновь ввели в поликлиниках Карелии из-за очередной волны COVID-19, сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Охлопков сообщил, что в стационарах республики в настоящее время немного больных.
По его словам, медицинский институт ПетрГУ направит в медорганизации Карелии студентов пятого курса, которые будут работать в составе бригад, выполнять работу по заполнению документации, отвечать на звонки.
Глава минздрава Карелии призвал жителей вакцинироваться и соблюдать меры профилактики.