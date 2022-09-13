Масочный режим вновь ввели в поликлиниках Карелии из-за очередной волны COVID-19, сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Сейчас в Карелии бушует очередная волна ковида. Поскольку течение болезни пока, в основном, легкое, то основная нагрузка легла на амбулаторное звено. В поликлиниках вновь введен масочный режим, расширены красные зоны, большинство персонала работают на вызовах. Станция скорой медицинской помощи Петрозаводска увеличила количество экипажей. Усилена горячая линия 122», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Охлопков сообщил, что в стационарах республики в настоящее время немного больных.

«Минздрав Карелии держит ситуацию на ежедневном контроле. На этой неделе планируем, помимо Республиканской инфекционной больницы, создать резервный ковидный стационар в паллиативном центре. Напомню, что ковидное отделение там уже было», — отметил он.

По его словам, медицинский институт ПетрГУ направит в медорганизации Карелии студентов пятого курса, которые будут работать в составе бригад, выполнять работу по заполнению документации, отвечать на звонки.

Глава минздрава Карелии призвал жителей вакцинироваться и соблюдать меры профилактики.