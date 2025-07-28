MASH: взрыв в саратовской многоэтажке мог устроить жилец в депрессии

Взрыв в многоэтажке в Саратове мог устроить один из жильцов, который, предположительно, пытался покончить с собой. За день до трагедии мужчина едва не погиб под трамваем, но его спасли соседи.

По информации Mash, он впал в депрессию после расставания с женой. За две недели до происшествия супруга уехала с ребёнком к родственникам. Помимо этого, у мужчины были серьёзные финансовые трудности — отсутствие стабильной работы, постоянные долги и микрозаймы. После неудачной попытки самоубийства на улице он, предположительно, решил покончить с собой дома. Взрыв полностью уничтожил квартиру мужчины — не осталось даже газовых коммуникаций и плиты.

В результате взрыва газа и последующего обрушения подъезда на улице Блинова в Саратове погибли 7 человек, включая ребёнка. Ещё 18 человек получили травмы — пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В рамках расследования следователи допросили более 150 свидетелей и очевидцев. Окончательная причина трагедии будет установлена после проведения всех экспертиз: строительно-технической, судебно-медицинской и взрывотехнической. Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего.