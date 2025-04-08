MASH: Старейшую актрису Театра Моссовета госпитализировали в Москве

91-летнюю Марию Кнушевицкую, старейшую действующую актрису Театра имени Моссовета, госпитализировали в Москве с сердечными проблемами.

Как сообщает Mash, на днях артистка почувствовала слабость, головокружение и боль в груди. Была вызвана скорая помощь. Врачи доставили актрису в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Мария Кнушевицкая впервые вышла на сцену родного театра в 1957 году и с тех пор практически не покидала её. Спектакли она пропускала лишь ради съёмок в кино. Среди самых известных постановок с её участием — «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад», «Чайка» и другие.