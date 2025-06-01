Mash: силовики нагрянули на склад в Челябинске, где могли собирать дроны для ВСУ

Представители силового ведомства приехали на склад в Челябинске, где могли собирать FPV-дроны для атак на российские города, пишет Mash.

Незадолго до этого появилась информация, что специалисты вычислили по фото помещение, где орудовали злоумышленники.

«Правоохранители проверят, не ложный ли это след», — говорится в публикации.

По одной из версий, устройства попали в Россию из Казахстана. Помещение на Свердловском тракте сдавали за 350 тысяч рублей в месяц.