Mash: петербурженка засунула в себя губку для посуды ради секса и попала в больницу

Жительница Петербурга попала в больницу после того, как засунула в себя губку для посуды, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, таким образом она хотела скрыть менструацию и не мешать интимной жизни. При этом женщина забыла о губке, вскоре у нее началось воспаление.

«Приняв жаропонижающее, девушка решила вернуться к амурным делам — и при первом же проникновении испытала резкую боль и отключилась», — говорится в публикации.

В итоге петербурженку госпитализировали. Сейчас ее состояние стабильное.

При этом ей на месяц запретили вступать в интимную связь.

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