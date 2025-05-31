Mash: петербурженка засунула в себя губку для посуды ради секса и попала в больницу

Жительница Петербурга попала в больницу после того, как засунула в себя губку для посуды, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, таким образом она хотела скрыть менструацию и не мешать интимной жизни. При этом женщина забыла о губке, вскоре у нее началось воспаление.
В итоге петербурженку госпитализировали. Сейчас ее состояние стабильное.
При этом ей на месяц запретили вступать в интимную связь.
18+
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники