Mash: дочери Николая Дроздова бросили отца после тяжелой операции

Телеведущий Николай Дроздов почти перестал самостоятельно ходить после операции на суставе, при этом дочери практически не навещают его, утверждает Mash .

Как отметила жена легенды отечественного ТВ, он пережил хирургическое вмешательство летом. С тех пор он не может подняться с постели и ходить, а также страдает от болей.

«Женщина призналась: справляются вдвоем, дети не помогают. У легенды две взрослые дочки — отца не навещают. Со слов жены Дроздова: кто в отъезде, кто — нет, все заняты», — говорится в публикации.

При этом пара вынуждена жить на пенсию в размере 40 тысяч рублей, на съемки Дроздова не зовут. Других источников дохода у ведущего и его супруги нет.

Телеграм-канал добавил, что у него прогрессирующее заболевание скелета, из-за которого он стал ниже на 10 сантиметров.