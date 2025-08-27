Mash: дочери Николая Дроздова бросили отца после тяжелой операции

Телеведущий Николай Дроздов почти перестал самостоятельно ходить после операции на суставе, при этом дочери практически не навещают его, утверждает Mash.
Как отметила жена легенды отечественного ТВ, он пережил хирургическое вмешательство летом. С тех пор он не может подняться с постели и ходить, а также страдает от болей.
При этом пара вынуждена жить на пенсию в размере 40 тысяч рублей, на съемки Дроздова не зовут. Других источников дохода у ведущего и его супруги нет.
Телеграм-канал добавил, что у него прогрессирующее заболевание скелета, из-за которого он стал ниже на 10 сантиметров.