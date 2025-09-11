«Мармакс» показал городу «Манхэттен»

10 сентября состоялась масштабная презентация городского квартала «Манхэттен» от девелоперской компании «Мармакс». Гостями вечера стали более 300 человек – резиденты и партнеры компании, которые собрались во дворе-галерее дома.

«Манхэттен» – ультрасовременный городской квартал со смелым архитектурным обликом, комфортными и стильными лобби, сбалансированным набором арендаторов коммерческих площадей и благоустроенной территорией. Торжественные презентации новых сданных объектов – уже традиция для девелоперской компании «Мармакс». Мероприятие стало важным шагом в развитии городской среды и вписало новую яркую страницу в истории градостроительства Рязани, в очередной раз подтвердив высокий уровень качества строительства девелопера и организации мероприятий для резидентов.

Вечер открыл симфонический оркестр, гостей на территории ждали гастро- и фотозоны, детский городок и увлекательный квест. Со словами благодарности за доверие к резидентам городского квартала «Манхэттен» со сцены обратился генеральный директор и основатель «Мармакс» Юрий Юров. Он отметил, что команде девелопера удалось не просто построить дома и создать архитектурные образы, а повлиять на среду локации, улицы, целого района.

«Я очень рад за нашу команду и искренне благодарю всех ее участников. Большое спасибо вам за то, что поверили когда-то в эту идею и реализовали ее вместе с нами. Философия «Мармакс» — «Среда формирует сознание», и одна из наших ключевых задач — повлиять на уровень нормы благоустройства. Мы не можем изменить город лишь нашими усилиями, но мы точно можем задать определённую планку, тот уровень нормы, при котором уже не соглашаешься на меньшее: в архитектуре, работе управляющей компании, приветливом общении у лифта, улыбках соседей по утрам или занятиях спортом прямо у себя в доме. Очень рад тому, что Рязань активно меняется, меняется среда. Поздравляю всех вас с тем, что вы стали жителями городского квартала — у вас начинается новая жизнь, новая история.

Юрий Юров

Каждый раз при сдаче дома мы обязательно проводим такие встречи. Наша ключевая задача — способствовать тому, чтобы соседи знакомились на таких мероприятиях. Пусть зарождается добрососедство — и жить здесь станет еще комфортнее», — подчеркнул Юрий Юров.

Директор собственной управляющей компании «Привилегия комфорта» Дмитрий Грибенников рассказал гостям презентации о соседском центре для резидентов с фитнес-залом, коворкингом с бильярдом и игровой. Сегодня в управлении УК «Привилегия комфорта» находится более 150 000 м2. Объекты, сданные несколько лет назад, сохраняют свой первозданный вид, а управление всеми сервисами реализовано в мобильном приложении для резидентов.

Гости вечера смогли насладиться закатом и панорамным видом на город из квартиры с террасой на 7-м этаже, поучаствовать в танцевальном флешмобе и розыгрыше призов от «Мармакс» и партнеров.

«Манхэттен» впечатлил гостей презентации современными архитектурными решениями, продуманной инфраструктурой и концепцией «город в городе». Проект продолжает набирать популярность среди жителей Рязани и уже стал новой доминантой города, дополнив насыщенную инфраструктуру района и создав для резидентов разноплановые сценарии досуга. Резидентам городского квартала доступны различные планировочные решения, зоны ожидания со стильной мебелью в дизайнерских лобби, комфортный паркинг, Wi-Fi на всей территории, колясочные, келлеры для удобного хранения личных вещей, зарядные станции для электромобилей. С внешней стороны городского квартала девелоперская компания «Мармакс» традиционно благоустроила прогулочную зону для жителей Рязани.