Пятница, 15 августа, 2025
22.4 C
Рязань
Кино и ТВ

Марина Федункив наводит порядок в полиции в новом сериале «Гуляй, шальная!» для телеканала ТНТ

Алексей Самохин

Студия  «Ген Продакшен» по заказу телеканала ТНТ снимает будущий хит канала — комедию «Гуляй, шальная!» (16+) с Мариной Федункив в роли Елизаветы Петровны Кивер, начальницы ОВД, которая получает от коллег прозвище «Императрица» за ее стремление расшевелить отдел и сделать его лучшим в области. Также в сериале снимаются Максим Лагашкин, Екатерина Кабак, Максим Киселев, Виктор Логинов, Василий Кортуков, Сергей Пиоро и др. Режиссер — Руслан Данилевич («Инкассаторы»), креативный продюсер — Иван Новиков («Знахарь», «ФК Родина», «Трудные подростки»),  сценаристы — Иван Новиков и Сергей Власов.

Зрителей ждёт искромётная народная комедия. В основе — реальные события и воспоминания офицеров МВД, превращённые в цепкую историю о провинциальном отделе, который неожиданно возглавляет женщина-майор. Съемки уже прошли в городе Плес Ивановской области и продолжаются в Подмосковье в исторической усадьбе.

Героиня Марины Федункив, майор Елизавета Кивер, приезжает в вымышленный город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости летит в пропасть. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдаётся и умеет держать удар, даже если весь мир против неё.

С первых дней Лиза понимает, что её подчинённые — это особая категория людей: опер Кольбан, находящийся в вечном конфликте с трезвостью, Максик — хитрец и любитель «подзаработать» любым способом, и Ваня — романтичный водитель-кинолог без собаки. Вместе они становятся источником бесконечных катастроф, нелепых ситуаций и острых моментов, но постепенно именно эта разношёрстная команда начинает становиться семьёй.

Каждая серия — отдельная комедийная история: от погони за цирковым львом до спасения косули, от кражи чайника до фиктивных похорон легендарного милиционера.

Актриса Марина Федункив: «Елизавета Петровна — это женщина, которая умеет и по-императорски командовать, и по-человечески понять. К ней тянутся, потому что за крутым нравом скрывается добрая душа. Она попадает в отдел, где все давно расслабились, и начинает весёлую перезагрузку. Для меня это роль о том, что даже в самой суматошной работе можно находить смешное, а в самых странных людях — хорошее. И, честно, я обожаю нашу съёмочную команду: мы иногда так смеёмся, что дубль переснимать приходится по десять раз».

Самые читаемые материалы

Новости России

Лаврова заметили на Аляске в толстовке с надписью СССР

Главу МИД Сергея Лаврова заметили на Аляске в преддверии...
Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...
Новости России

Колесников заявил, что российских журналистов шокировал прием на Аляске

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал, что некоторых российских...
Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением

Последние новости

Религия

Батюшка рассказал, можно ли освятить банковскую карту

В Православной церкви есть чин освящения любой вещи, поэтому теоретически можно освятить и банковскую карту. Но с точки зрения получения прибыли это бессмысленно
Кино и ТВ

Марина Кравец, Павел Прилучный и Лариса Брохман: ТНТ раскрыл каст семейного фильма «Умка» 

та история подарит самым маленьким зрителям знакомство с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным медвежонком Умкой, а для родителей отзовется теплой и веселой ностальгией под знакомые из детства песни.
Транспорт и дороги

В Рязани продлили срок ограничения движения по улице Гагарина

Маршруты движения общественного транспорта пока остаются изменёнными
Культура и события

В выходные рязанцев приглашают на гастрономический фестиваль, выставку животных и концерт 

Лето в Рязани – невероятно насыщенная пора!
Происшествия

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области — Малков 

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Происшествия

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

15 августа в посёлке Лесной Шиловского района на предприятии произошло возгорание в одном из цехов, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.
Кино и ТВ

Участников шоу «Большой куш. Бангкок» доведёт до слёз испытание кокосами

Участникам предстоит истязать себя кокосами — с содранными в кровь руками и ногами, под палящим солнцем и в условиях адской жары.
Новости России

Стала известна стоимость свитера с надписью СССР, в котором Лавров прибыл на Аляску

Глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в телеграм-канале сообщила, что свитер производит русский бренд одежды из Челябинска Selsovet. 