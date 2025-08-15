Марина Федункив наводит порядок в полиции в новом сериале «Гуляй, шальная!» для телеканала ТНТ

Студия «Ген Продакшен» по заказу телеканала ТНТ снимает будущий хит канала — комедию «Гуляй, шальная!» (16+) с Мариной Федункив в роли Елизаветы Петровны Кивер, начальницы ОВД, которая получает от коллег прозвище «Императрица» за ее стремление расшевелить отдел и сделать его лучшим в области. Также в сериале снимаются Максим Лагашкин, Екатерина Кабак, Максим Киселев, Виктор Логинов, Василий Кортуков, Сергей Пиоро и др. Режиссер — Руслан Данилевич («Инкассаторы»), креативный продюсер — Иван Новиков («Знахарь», «ФК Родина», «Трудные подростки»), сценаристы — Иван Новиков и Сергей Власов.

Зрителей ждёт искромётная народная комедия. В основе — реальные события и воспоминания офицеров МВД, превращённые в цепкую историю о провинциальном отделе, который неожиданно возглавляет женщина-майор. Съемки уже прошли в городе Плес Ивановской области и продолжаются в Подмосковье в исторической усадьбе.

Героиня Марины Федункив, майор Елизавета Кивер, приезжает в вымышленный город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости летит в пропасть. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдаётся и умеет держать удар, даже если весь мир против неё.

С первых дней Лиза понимает, что её подчинённые — это особая категория людей: опер Кольбан, находящийся в вечном конфликте с трезвостью, Максик — хитрец и любитель «подзаработать» любым способом, и Ваня — романтичный водитель-кинолог без собаки. Вместе они становятся источником бесконечных катастроф, нелепых ситуаций и острых моментов, но постепенно именно эта разношёрстная команда начинает становиться семьёй.

Каждая серия — отдельная комедийная история: от погони за цирковым львом до спасения косули, от кражи чайника до фиктивных похорон легендарного милиционера.