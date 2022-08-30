Малков раскритиковал министра транспорта из-за ремонта Северной окружной

На заседании правительства Рязанской области во вторник, 30 августа, врио главы региона Павел Малков жёстко высказался в отношении главы регионального Минтранса Вадима Решетника по поводу ремонта Северной окружной дороги в Рязани.

Малков поинтересовался у Решетника, когда в последний раз тот посещал объект. Министр заявил, что проверял ремонт окружной сегодня. Он доложил, что завершаются работы по монтажу линии канализации, производится отсыпка песочной смесью. 31 августа рабочие приступят к формированию основания щебнем и регенерации. Министр транспорта отметил, что в течение недели подрядчик «укроет» третью полосу асфальтом.

Врио губернатора поинтересовался работой веб-камер. Сейчас они показывают те участки дорог, где уже выполнен ремонт. Вадим Решетник заявил, что их повернут в ту сторону, где сейчас проводятся работы. Также врио главы региона отметил то, что Вадим Решетник не выполнил его поручения в плане работы со сми:

— Сколько вы провели пресс-конференций? — Одну. — Сколько в них участвовало СМИ? — Два.