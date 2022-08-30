Вторник, 30 августа, 2022
7info7

Малков раскритиковал министра транспорта из-за ремонта Северной окружной

Скриншот из видео в группе Автодор Рязань ВКонтакте

На заседании правительства Рязанской области во вторник, 30 августа, врио главы региона Павел Малков жёстко высказался в отношении главы регионального Минтранса Вадима Решетника по поводу ремонта Северной окружной дороги в Рязани.

Малков поинтересовался у Решетника, когда в последний раз тот посещал объект. Министр заявил, что проверял ремонт окружной сегодня. Он доложил, что завершаются работы по монтажу линии канализации, производится отсыпка песочной смесью. 31 августа рабочие приступят к формированию основания щебнем и регенерации. Министр транспорта отметил, что в течение недели подрядчик «укроет» третью полосу асфальтом.

Врио губернатора поинтересовался работой веб-камер. Сейчас они показывают те участки дорог, где уже выполнен ремонт. Вадим Решетник заявил, что их повернут в ту сторону, где сейчас проводятся работы. Также врио главы региона отметил то, что Вадим Решетник не выполнил его поручения в плане работы со сми:

— Сколько вы провели пресс-конференций?

— Одну.

— Сколько в них участвовало СМИ?

— Два.

— Вы не выполнили моё поручение, я прошу это отметить. И соответствующая дисциплинарная ответственность. Во-первых, веб-камеры, которые показывают, что мы ничего не делаем на Северке. Во-вторых, никакой работы со СМИ. Вот и вся работа ваша, — завершил Малков.

Предыдущая статьяПод Рязанью легковушка въехала в фуру
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7