Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова и Дмитрий Миллер в двенадцатом сезоне сериала «Склифосовский»

3 февраля в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера нового, двенадцатого сезона популярной медицинской драмы «Склифосовский» (12+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

В главных ролях зрителей вновь ждут Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов, Полина Долиндо и другие. Режиссером проекта выступает Юлия Краснова.

Финал предыдущего сезона оставил зрителей в напряжении: как пройдет операция олигарха? Сможет ли Брагин пойти на условия бандитов, чтобы спасти свою семью? Эти вопросы станут отправной точкой новых серий. Жизнь «Склифа» никогда не была простой, и двенадцатый сезон – не исключение. Судьба снова испытывает доктора Брагина (Максим Аверин). Ему предстоит не только вернуть себе звание лучшего хирурга, но и справиться с новыми профессиональными и личными вызовами. Кривицкий (Андрей Ильин), защищая пациентку, испытывает серьезный стресс, который приводит к резкому ухудшению здоровья. Ему срочно требуется операция на сердце, но прогнозы врачей неутешительны, а Павлова (Елена Яковлева) в отчаянии.

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Тем временем Инна (Полина Долиндо) продолжает отношения с Волошиным (Дмитрий Ульянов), вводя его в свою семью. Однако Полонскому (Роман Мадянов) новый жених дочери, как и все предыдущие, категорически не нравится. Неклюдов (Андрей Барило) устраивается на работу в «Склиф» и не оставляет надежды вновь завоевать Нину (Анна Якунина). Но у Нины появляется еще одна проблема: внезапно в ее жизни возникает отец, Дмитрий Дубровский (Сергей Никоненко).

Фото телеканала «Россия»

Режиссер Юлия Краснова: «В новом сезоне мы поднимем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара (Николь Плиева). Но главный сюрприз для зрителей – появление отца Нины. Его роль исполнил народный артист Сергей Никоненко. Этот персонаж привнесет в историю новый поворот: изменит жизнь Нины и поможет Ирине Фёдоровне (Нина Усатова) наладить свою личную жизнь. Также напряженные моменты связаны с состоянием Кривицкого, за которого Павлова будет бороться до последнего».

Максим Аверин: «Мы с режиссером и всей съемочной группой работаем в полном творческом единении. Для нас это не рутина, а живой процесс: мы придумываем, ищем, чтобы история была интересной и понятной зрителям. Мы снимаем кино о людях и для людей. Каждый съемочный день – радость. Секрет успеха «Склифосовского» в том, что вся команда любит свое дело и получает от него огромное удовольствие».

Елена Яковлева: «Не хочу раскрывать все тайны, но скажу одно: человеческий организм невероятно вынослив, и моя героиня испытает его пределы в новых сериях. Мне интересно наблюдать за развитием сюжета не только вокруг моего персонажа, но и вокруг других. Я искренне люблю медицинские драмы, и хочется верить, что если вдруг попадешь в больницу, рядом окажутся такие профессионалы, как Брагин, и обязательно спасут».

К актерскому составу в новом сезоне присоединилась Ирина Низина, которая сыграла роль нового гинеколога Юлии Семёновой. Перед началом съемок актриса серьезно готовилась, изучая видеоматериалы о родах и кесаревом сечении.

Ирина Низина: «Самым сложным для меня на съемках стали медицинские термины. Нужно было говорить так, словно я с этим уже много лет работаю. Помню сцену, где медсестра буквально глазами подсказывала: “Нет-нет, не туда! Кладите на простынку… ножницы, зажим…”».

Съемки нового сезона проходили в Москве, Подмосковье и Кисловодске. Как и прежде, зрителей ждут напряженные медицинские истории, экстремальные сцены и глубокие личные драмы. Персонал «Склифа» снова будет помогать своим пациентам, несмотря на любые трудности.