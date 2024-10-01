Магнитные бури в октябре 2024: учёные назвали самые опасные дни

В октябре 2024 года ожидается сразу несколько мощных вспышек на солнце, которые приведут к интенсивным магнитным бурям. Их влияние ощутят на себе и те, кто зависим от метеорологической обстановки, и те, чьё самочувствие как правило не меняется под воздействием внешних природных и погодных факторов.

Магнитные бури негативно влияют на состояние человека. Во время них страдают мозг, сердечно-сосудистая система. Отсюда жуткие головные боли, тошнота, предобморочные состояния, скачки давления, упадок сил. Безусловно, всё это сказывает на работоспособности и эмоциональном фоне человека. И хотя влияние магнитных бурь на здоровье человека до конца не доказано, существует множество исследований, подтверждающих нашу особую зависимость от солнечной активности.

Первый заметный геошторм в октябре 2024 года пройдёт с 5 по 7 октября. Кстати, это будет самая слабая магнитная буря в этом месяце. Её интенсивность достигнет трёх баллов. Во время этой бури, скорее всего, недомогание ощутят самые метеочувствительные люди. Не забудьте взять с собой лекарства в эти дни и соблюдайте режим работы и отдыха.

Вторая магнитная буря начнётся 10-11 октября и закончится 12-13. По мощности она будет превосходить предыдущую и достигнет трёх-четырёх баллов. В эти дни недомогание могут ощутить сотни тысяч человек. Постарайтесь следить за всеми изменениями самочувствия и оперативно реагировать на них.

Третья и последняя буря случится в конце месяца — в районе 22-24 октября. Она продлится до 26 октября. Её сила будет примерно равна трём баллам. Скорее всего, переживут её россияне более-менее спокойно.

Во время повышенной активности Солнца важно:

ограничить физические нагрузки;

не подвергать организм интоксикации. Нелишним будет отказаться от курения, чрезмерного употребления алкоголя, кофе, сладостей, фастфуда;

перейти на правильное питание: употреблять больше белка и клетчатки, меньше есть солёное и жирную пищу;

следить за качеством сна, много отдыхать, не нагружать себя огромным количеством рабочих задач;

соблюдать питьевой режим;

больше времени проводить на свежем воздухе, не «зависать» в компьютерах и гаджетах;

иметь при себе лекарства, которые помогают облегчить симптомы хронических заболеваний;