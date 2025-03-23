Луганский театр кукол представил спектакль «Мама для мамонтенка» в Рязани

С 23 марта по 3 апреля Луганский академический театр кукол проводит гастрольный тур по семи городам Центрального Федерального округа. В рамках тура коллектив уже выступил в Рязани на сцене Театра юного зрителя, где представил трогательный спектакль «Мама для мамонтенка».

Постановка покорила зрителей своей теплотой и уютной атмосферой. Маленькие декорации, создающие ощущение домашнего уюта, и милые куклы животных перенесли зрителей в добрую сказку. Юные гости и их родители остались в восторге от спектакля, бурно обсуждая его на выходе из зала.

Луганский академический театр кукол, основанный в 1939 году, является единственным профессиональным детским театром на Луганщине. С 2007 года он носит статус академического и активно участвует в российских и международных фестивалях, завоевывая награды и признание. С 2022 года театр стал частью Всероссийского гастрольно-концертного плана, посетив более 30 городов России.

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Впереди у коллектива выступления в Рыбном, Касимове, Мытищах, Твери, Туле и Щекино. Луганский театр кукол продолжает радовать зрителей всех возрастов и отправляется дальше удивлять своим искусством.